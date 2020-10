Les policiers mobilisés en manque d'effectif pour faire respecter le couvre-feu

Pour veiller au respect du couvre-feu, les policiers seront en première ligne. Comme lors du confinement, il y aura d'abord une phase de pédagogie avant la répression. Pour rappel, entre le mois de mars et mai dernier, plus d'un million de contraventions ont été dressées pour déplacement non autorisé. Selon Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, l'idée n'est pas d'aller "matraquer par verbalisations la population" mais plutôt de lui faire comprendre qu'il en va de l'intérêt de tous de respecter les consignes sanitaires. Fort heureusement, depuis la fin du confinement, les amendes et les contrôles se font plus rares : moins de 45 000 pour non-respect du port du masque. Ce chiffre ne risquera peut-être pas d'augmenter durant le couvre-feu. Pour les policiers, entre lutter contre la délinquance et faire respecter l'ordre public, la mission s'avère compliquée. A cela s'ajoute le manque d'effectif. Seuls 22 000 policiers travaillent de nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.