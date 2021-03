Les pompiers à la rescousse pour vacciner les plus isolés en Ille-et-Vilaine

C'est le grand jour pour les aînés d'Irodouër. Ce lundi matin, ils se font vacciner contre le Covid-19. Il n'y a pourtant qu'un centre dans la commune : un camion de pompiers. "On reçoit des personnes âgées de plus de 75 ans, jusqu'à plus de 100 ans parfois. Des personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion pour la plupart d'entre elles", nous confie Marie Ourselin-Fauvel, infirmière volontaire au SDIS 35 de L'Hermitage. Une aubaine donc pour les seniors et leurs proches qui n'arrivaient pas à prendre rendez-vous dans les centres alentours. En tout, 40 personnes vont ainsi recevoir ce jour leur première dose. Lorsqu'il a su que les pompiers pouvaient se déplacer, le maire, Mickaël Le Bouquin, n'a pas hésité une seconde. Depuis la mi-février, les pompiers d'Ille-et-Vilaine sillonnent les routes du département, au volant de ce cabinet de vaccination ambulant. Notons qu'ils sont déjà intervenus dans environ 25 communes. En quatre semaines, plus de 800 Français vont bénéficier de cette vaccination presque à domicile. Dès lundi prochain, les pompiers reprendront la même route pour injecter la deuxième dose.