Les pompiers aident par téléphone un père à réanimer son nouveau-né

C’est un appel entre des milliers, un appel d’urgence dont Michael Rousseau va se souvenir toute sa vie. À distance, grâce à sa réactivité et à ses conseils, ce pompier volontaire a sauvé la vie d’un nouveau-né. Tout s’est déroulé en août dernier. À trois heures du matin, un couple se met en route vers La Rochelle pour atteindre la maternité. Mais sur le trajet, l’accouchement commence, à 20 km de là. Le futur père arrête sa voiture sur le bord de la RN et compose le 18. Très rapidement, l’enfant sort, mais ne respire pas. Sauvetage réussi au bout de plusieurs échanges, et le pompier héros est encore ému aujourd’hui. Ce bébé et ses parents sont ensuite évacués vers un hôpital. Sur Facebook, les secours ont publié des photos de toute la famille en bonne santé. Cette opération, menée par téléphone, était extrêmement délicate et nécessite des opérateurs parfaitement formés. Chaque année dans le pays, ces opérateurs d’urgence reçoivent seize millions d’appels.