Les "pompiers de l'urgence" se mobilisent pour l'Ukraine

Dans un camion polonais, il y a 33 palettes de marchandises à destination de l'ouest de l'Ukraine. Ce sont des dons récoltés tout au long de la semaine par la troupe du cabaret Le Tapis Rouge. Quatre d'entre eux sont des danseurs ukrainiens et ne s'attendaient pas à autant de générosité. Il s'agit d'un élan de solidarité auquel deux entreprises locales se sont associées en finançant les 2 200 euros de transport. En milieu de matinée, le camion quitte l'entrepôt sous les applaudissements. Au même moment, les Pompiers de l'urgence internationale basés à Limoges (Haute-Vienne) s'activent pour acheminer une aide qui a dépassé toutes les espérances. "On est débordé. On a pris de la place sur le quai de chargement, ce qu'on ne fait jamais habituellement", explique l'un d'entre eux. Il s'agit d'une mobilisation inédite avec beaucoup de vêtements, mais plus les urgents ce sont les produits pour bébés ainsi que les médicaments. Les départs de camions s'effectuent depuis plusieurs villes de l'Hexagone en direction de la Moldavie, à la frontière ukrainienne. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre