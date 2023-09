Les pompiers des animaux

Ils progressent face au vent le plus discrètement possible, aucun bruit pour s'approcher au plus près. Ce cerf d'environ 150 kilos est pris au piège dans les fils d'une clôture. Deux seringues, deux produits anesthésiants seront nécessaires pour le calmer et tenter de le libérer. Ces pompiers sont spécialisés dans le secours animalier. Ils interviennent dans les opérations impliquants toutes sortes d'animaux, sauvetage ou capture. À chaque intervention, un matériel et une méthode spécifique. Pour faire face à toutes les situations, ils s'entraînent dans des zoos avec des soigneurs spécialisés. Ces pompiers doivent également s'adapter à la capture des nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Dans la région, 45 000 animaux exotiques, type serpents ou reptiles, appartiennent à des particuliers. On estime à plus du double ceux détenus illégalement. Dans le pays, un département sur deux possède déjà son service formé à ce type d'interventions, les animaux étant de plus en plus impliqués dans les accidents. TF1 | Reportage P. Vogel, V. Dietsch, J. Pasquier