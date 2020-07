Les pompiers désabusés face à des incivilités de plus en plus fréquentes

Que ce soit en ville ou à la campagne, les pompiers sont quotidiennement la cible d'incivilités. Depuis le début de l'année, cinq agents dans le Puy-de-Dôme ont été victimes d'agressions et ces actes tendent à se multiplier. Si l'alcool et l'usage de stupéfiants sont souvent au cœur de ces comportements agressifs, l'incompréhension restent de mise. Pour y faire face, les services opérationnels ont mis en place un plan de formation pour appréhender au mieux les situations à risque.