Les pompiers en ont ras-le-bol de leurs conditions de travail

Au premier semestre 2019, près de 70 cas d'agression contre les secouristes ont déjà été répertoriés. Ce 15 octobre 2019, les pompiers organisent une manifestation nationale à Paris. Ces soldats du feu dénoncent le manque de moyens, l'insécurité grandissante et un travail de plus en plus difficile. Dans une caserne à Nantes, ceux qui n'ont pas pu venir à la capitale ont le devoir d'assurer un service minimum malgré la grève. Et le moral n'y est pas.