Les pompiers lancent leur tournée des calendriers

Léo et Anthony sont des pompiers volontaires. Privés de tournée en 2020 en raison de la crise sanitaire, ils ont eu le temps avec leurs collègues de préparer leur calendrier personnalisé. Les quelques milliers d'euros récoltés serviront à l'Amicale des pompiers de la caserne de Mirecourt (Vosges) pour toutes les activités hors intervention. Autre lieu, autre méthode, celle des éboueurs de l'agglomération de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ils achètent chacun les calendriers pour les vendre ensuite dans le quartier de leur tournée. Ce monsieur, par exemple, est très satisfait de leurs services. Il n'hésite donc pas à en acheter un. "Ça va nous servir pour nos pense-bêtes et pour tous nos rendez-vous, c'est vraiment génial", dit-il. Et comme cela fait 20 ans qu'ils collectent les ordures du quartier, l'échange va parfois au-delà d'un billet contre un calendrier. Juste de quoi se réchauffer aussi pour affronter une tournée des calendriers qui peut durer plusieurs semaines. TF1 | Reportage V.Dietsch, C. Hanesse