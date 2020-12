Les pompiers s'adaptent à la situation sanitaire pour vendre leur calendrier

Les calendriers des pompiers sont prêts à Périers-en-Auge. Mais à cause de l'épidémie de Covid, il est interdit cette année de faire du porte-à-porte. Il n'est pas question pour autant d'oublier les étrennes. Pour les pompiers, c'est un rendez-vous annuel, une tradition. Ils vont distribuer environ 5 000 calendriers. Et grâce à ces derniers, des dons vont être récoltés et c'est important pour les casernes. Ici, tout le monde s'est mobilisé, car il s'agit de 70% de leur budget de fonctionnement. Pour remplacer les tournées, en plus du "click and collect" sur Internet, les pompiers ont pensé aux commerçants pour les aider et aucun n'a refusé. Au total, une vingtaine de commerces proposent leurs calendriers. Les habitants ne se voyaient pas se passer cette année du traditionnel calendrier des pompiers. Pour certains, leurs petites tenues et leurs uniformes sont symboliques. Dès la fin du confinement, les pompiers débuteront tout de même leur campagne de porte-à-porte.