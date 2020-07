Les pompiers se préparent pour les feux de forêt

Chaque année, les pompiers multiplient leur entraînement dans les régions qui pourraient être menacées par des incendies de forêt. Cet été, c'est au cœur des Alpilles (Bouches-du-Rhône) qu'ils se forment aux interventions héliportées. Environ 1 000 pompiers seront mobilisables quotidiennement dans le département. Par ailleurs, la saison s'annonce particulièrement chaude dans le Sud et le sol est déjà très sec. Il faudra donc redoubler de vigilance en respectant toutes les consignes de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.