Les poteries d’Alsace désormais protégées par une IGP

Un geste précis et beaucoup d'attention afin d'obtenir la forme parfaite. C'est un savoir-faire manuel transmis de père en fils. Dans la famille de Maurice, on est potier depuis six générations. L'obtention d'une Indication Géographique Protégée est un soulagement pour eux. Selon Maurice Schmitter, de la Poterie Fortuné Schmitter, "c'est une très bonne reconnaissance pour notre profession, surtout pour notre savoir-faire, qui est un métier quand même assez difficile". Ce sont des poteries fabriquées en grès au sel avec des couleurs grises et bleutées typiques, cuites à 1 250 degrés, ou plus colorées avec des motifs traditionnels peints à la main depuis toujours. Ce sont deux savoir-faire et deux techniques du Nord de l'Alsace. Avec cette IGP, le travail des potiers d'Alsace sera protégé et leur savoir-faire va perdurer. Il s'agit de la 17e IGP de l'Hexagone et de la première en Alsace. D'ici la fin de l'année, ces artisans pourront apposer le précieux macaron sur leur poterie. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre