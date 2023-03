Les poubelles débordent aussi à Nantes

Cela fait des semaines que des éboueurs sont mobilisés contre la réforme des retraites à Nantes. Lors de sa tournée ce lundi matin, ce facteur a trouvé le quartier historique de Nantes légèrement en bazar. Depuis mardi dernier, les sites de collectes des déchets sont bloqués et les ordures s'amoncellent dans les rues de la ville. Les passants sont partagés. Les restaurateurs sont peut-être ceux qui subissent le plus ce blocage. Damien va jeter ses sacs à quelques mètres de son établissement. Ceux qui stockent leurs poubelles dans leur restaurant ou dans des cours intérieures craignent l'arrivée des nuisibles et les problèmes d'hygiène. Devant l'un des trois sites de collectes des déchets de la métropole, les éboueurs sont déterminés à poursuivre leur mobilisation : "On va jusqu'à mercredi au minimum. Il faut voir pour la reprise". En attendant, la métropole conseille aux Nantais de mettre leurs poubelles à l'abri s'ils le peuvent. Un nouveau coup de vent est prévu en fin de journée. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon, X. Baumel