"Honteux" : des montagnes de déchets dans la gare Saint-Charles de Marseille, les voyageurs écœurés

Des centaines de déchets sont empilés au pied des poubelles ou éparpillés partout dans la gare, et un avis unanime des voyageurs. "Je suis dégoûtée, c’est sale", confie une d'entre eux. Une grève des 120 agents de nettoyage est à l'origine de cette situation. Ils réclament des revalorisations de salaires et des garanties d'emploi. Cela dure depuis douze jours et même les Marseillais sont surpris. "Je suis vraiment déçue de voir une telle saleté à mentionner de partout" ; "On a envie de repartir au plus vite", témoignent-ils. Dans le métro, ça n'est pas mieux. "Ça sent mauvais", dit une autre. Impuissante, la régie des transports en commun dénonce une prise d'otages de revendication qui ne la concerne pas. En assemblée générale, les agents de nettoyage viennent de voter la reprise du travail. Une bonne nouvelle, car lundi un visiteur un peu particulier est attendu dans la cité phocéenne. Emmanuel Macron doit lancer le deuxième acte du plan "Marseille en grand". TF1 | Reportage E. Binet, H.P Amar