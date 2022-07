Les poubelles des restaurants s'entassent à Marseille

Les pigeons s'en donnent à cœur joie, mais les Marseillais et les touristes, eux, beaucoup moins. À deux pas du Vieux-Port sur le cours d'Estienne-d'Orves, les poubelles s'amassent depuis ce week-end. Ce lundi matin, les cantonniers tentent de cacher la misère. Mais ça déborde encore à Marseille. Ce n'est pas une énième grève des éboueurs. Cette fois-ci, c'est un coup de colère de certains restaurateurs de la place. Depuis vendredi, la métropole ne ramasse plus leurs déchets. Selon une réglementation européenne, ils doivent gérer leurs propres collectes d'ordures. Prévenus depuis le mois de mai, certains propriétaires d'établissement se sont organisés de leur côté. Selon le nombre de sacs-poubelles quotidiens, la facture peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an. Les restaurateurs affirment qu'ils sont en train de s'organiser pour mettre en place une collecte privée collective. En attendant, les touristes devront se boucher le nez pour aller manger au restaurant sur le cours d'Estienne-d'Orves. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar