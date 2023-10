Les poubelles mal triées ne seront plus ramassées !

Sur sa poubelle, le même message d'alerte depuis un mois. Éliane partage son bac d'ordures avec ses voisins. À l'intérieur, elle remarque souvent des déchets jetés en vrac. Ce sont de mauvaises habitudes que Joël et Daniel tentent de changer depuis plusieurs semaines. Tôt ce vendredi matin, ils inspectent chaque poubelle avant de les vider. Aujourd'hui, c'est une simple étiquette pour prévenir. Mais à partir de la semaine prochaine, ils ne ramasseront aucun bac avec des ordures en vrac. Depuis le début de l'expérimentation, il y a trois semaines, ils retrouvent presque trois fois moins de bacs irréguliers. Les habitants paraissent plus sensibilisés. Pour l'instant, l'Agglomération de Dinan teste le dispositif dans 19 communes. Si le bilan est positif, ils l'étendront à 50 autres l'année prochaine. L'objectif est de réduire le poids des ordures ménagères. En évitant les déchets recyclables ou compostables dans les bacs, Dinan espère réduire les ordures ménagères de chaque habitant de 40 kilos par an. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel, M. Briens