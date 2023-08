Les Pouilles en train : destination très prisée

Traçant une ligne à travers les oliviers, on fait le voyage dans les trains régionaux. Ils sont pratiques et pas chers pour sillonner le sud de l'Italie, les Pouilles. Lecce, la reine baroque, émerveille de façon théâtrale. La pierre locale, très tendre, a permis aux artistes de sculpter les façades en détail. La basilique Santa Croce est peuplée de gargouilles, de visages très expressifs. L'arte della cartapesta consiste à manipuler une matière inattendue, le papier mâché. Des pêcheurs, des anges, des randonneurs... tout est fait avec ce que l'on appelle le marbre du pauvre. Un couple venu de Roanne n'en revient pas : "On se demande si c'est vraiment fait en papier. C'est admirable". Une mélodie nous appelle. Au beau jour, la troupe de Serena enflamme les places du sud. La danse de la pizzica est typique du coin. À l'origine, c'est une danse thérapeutique qui aidait les femmes et les hommes à guérir de la morsure de tarentule pour ensuite devenir une danse festive, reconnue partout dans le monde. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard, M.H. Maisonhaute