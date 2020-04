Les poules pondeuses ont la côte

Les poules sont de parfaites alliées pendant le confinement. A Fouesnant (Bretagne), la famille Caradec en a procuré six. Pour Claire, acheter ses volailles a permis non seulement d'avoir des œufs frais, mais également d'aider Dominique Destribois, un éleveur de poules fermières à Saint-Denoual (Côtes-d'Armor). Grâce à Internet, celui-ci en a vendu 6 000 à des particuliers en seulement une semaine.