Les poulets landais font la fierté de la région

Après plusieurs mois d'absence, les locataires de ces cabanes typiques des Landes sont de retour. Désormais, les poulets de Marie ont huit semaines et vivent en totale liberté dans la forêt landaise. Mais cet hiver, avec la grippe aviaire, l'exploitation s'est arrêtée pendant plus de trois mois. Et pour éviter toute nouvelle contamination extérieure, il faut tout repenser. Les poulets de Marie vont rester ici jusqu'en septembre avant d'être commercialisés. Mais d'autres éleveurs ont pris de l'avance. Depuis quelques semaines, on retrouve le poulet landais chez certains bouchers de la région. Les clients viennent chercher ces produits pour soutenir ces producteurs de volaille. "C'est un produit qui part très vite", explique Morgan Bouchez. Pour preuve, les clients sont déjà au rendez-vous : "On est Landais, on consomme landais" ; "Je trouve qu'il a une tendresse au goût qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres produits". Chaque année, la filière produit près de dix millions de poulets fermiers des Landes.