Les poupées, un petit morceau de patrimoine à conserver

Noëlle Decome est une ancienne institutrice qui collectionne des poupées. Depuis ses 30 ans, elle conserve précieusement ces jouets et en possède plus de 5 000. Par ailleurs, la collectionneuse ne se contente pas d'aligner ses merveilles les unes derrière les autres, elle les met aussi en situation. Outre la collection, Noëlle Decome habille également ses jouets avec des tissus de luxe. Une passion qu'elle partage avec ses amies, une manière pour ses femmes de retomber en enfance.