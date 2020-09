Les poux font déjà leur retour

A peine la rentrée entamée que les parents doivent déjà faire face à un souci, les poux. Comme chaque année au mois de septembre, ils investissent les têtes de nos enfants et il est assez difficile de s'en débarrasser. Et c'est bien connu, quand un enfant a des poux dans une classe, très vite, les camarades en auront eux aussi. Pour les parents qui n'auraient pas encore trouvé le remède pour en venir à bout, il existe des centres de soin anti-poux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.