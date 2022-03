Les premières asperges arrivent

Pour Isabelle Dupouy, productrice d'asperges, voir réapparaître les premières asperges de printemps est un plaisir, même après 32 ans de métier. Dans les Landes, à cause de la météo un peu fraîche, la récolte commence avec une semaine de retard par rapport à l'an dernier, mais la qualité est au rendez-vous. Rincées, puis triées, les asperges des Landes s'apprêtent à voyager dans toute l'Hexagone. Et pour la cuisiner, nous sommes allés dans le village voisin. Jean-Louis Leglise, restaurateur, en a fait sa spécialité. Il laisse la partie supérieure et les épluche du haut vers le bas. Les asperges sont ensuite plongées dans l'eau bouillante. Au début, elles sont souvent amères, alors il rajoute une pointe de sucre et de sel, et les fait cuire entre 18 et 20 minutes. Qu'on la préfère à la vinaigrette ou en recettes plus élaborées, dans les prochains jours, elle inondera les étals des marchés au prix de dix ou douze euros le kilo. La saison de l'asperge des Landes s'étend jusqu'au mois de mai. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau