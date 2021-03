Les premières asperges sont arrivées

Les toutes premières asperges de la saison sont arrivées. Sur son exploitation landaise, Isabelle Dupouy en récolte 250 tonnes chaque année. Ici, le sol est sableux, très léger et très aéré. Il permet d'avoir des asperges qui poussent très bien. Passées à l'eau après la cueillette, elles peuvent être consommées rapidement pour conserver toute leur fraîcheur. Vendues directement dans l'exploitation entre cinq et dix euros le kilo, les clients apprécient. Et au restaurant d'Escource, le village voisin, Mikaël Geffroy s'empresse de les cuisiner pour les repas à emporter. Très peu calorique et bourrée de vitamines, l'asperge se déguste volontiers avec une vinaigrette ou une sauce hollandaise. Dans le Sud-Ouest, le retour de l'asperge des sables annonce l'arrivée imminente du printemps. En omelette, cuites à la vapeur ou sautées à la poêle, chacun ses préférences. Et ce n'est qu'un début, car la saison de l'asperge blanche s'étend dans les Landes jusqu'au mois de mai.