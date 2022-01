Les premières cigognes sont arrivées dans l’Hérault

La lumière dorée du soleil levant commence à chauffer l'atmosphère et nous dévoile une jolie surprise: les cigognes sont de retour. Après quelques bâillements et un brin de toilette, elles sont présentables pour accueillir les visiteurs. "C'est toujours un plaisir de pouvoir les contempler", "Avoir l'opportunité d'être en face des cigognes c'est vraiment un moment de partage en famille", témoignent les passants. Certaines voyageuses ne font qu'une halte dans ce havre de paix. Un peu de repos et un bon repas avant de repartir pour le Nord. D'autres, nées ici, reviennent chaque année. "Elles sont arrivées pour retrouver et reconfectionner leur nid. Les deux individus vont se retrouver avant la période de reproduction et la ponte des œufs en mi-mars", explique Gwenaëlle Faucon, gestionnaire du site naturel protégé du Méjean. Mais d'où reviennent ces cigognes ? Avec le réchauffement climatique, certaines choisissent d'éviter les voyages épuisants de plusieurs milliers de kilomètres. Plus d'une centaine passent l'hiver dans l'Hérault. Après les naissances en avril, les familles resteront sur les nids jusqu'en août avant de repartir en voyage. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia