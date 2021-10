Les premières clémentines corses arrivent

Depuis quelques jours, la clémentine corse est récoltée. Dans ce champ, ces jeunes filles venues de Paris font la saison, sécateur à la main. "C'est un peu physique mais ça se passe très bien" ; "des fois, on pique des clémentines pour en manger et puis il y a l'ambiance de rencontrer plein de personnes qui viennent de partout", confient-elles. Chaque saison, plus de 28 000 tonnes de fruits sont récoltées en l'espace de trois mois. La cuvée gustative 2021 est au rendez-vous. "C'est une clémentine qui est juteuse, qui est acidulée, qui a une couleur. C'est un peu le soleil de l'hiver. On veut que le consommateur profite d'un fruit qui a le même goût que si elle était consommée dans nos vergers et sur les arbres", explique Pierre-Paul Monteil. La clémentine éclaire les champs de la plaine orientale mais pas seulement. Alliée au fromage et à la charcuterie, sur la table, c'est une touche acidulée et sucrée qui égaie les papilles. Riche en vitamine C, la clémentine corse sera sur vos étals jusqu'aux fêtes de fin d'année. Bénéficiant d'une indication géographique protégée, pour la reconnaître, n'oubliez pas les deux feuilles et toujours un léger cul vert.