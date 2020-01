Les premières épreuves du bac nouvelle version ont commencé

Ce 20 janvier 2020 marque le début des premières épreuves du nouveau baccalauréat qui concernent près de 600 000 élèves de première. Des parents et des enseignants sont toutefois opposés à ce nouvel examen. Ils dénoncent une réforme mal préparée et menacent de boycotter ces épreuves. Environ 250 établissements pourraient être touchés par des refus de corriger les copies ou par une grève de la surveillance des épreuves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.