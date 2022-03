Les premières fraises sont arrivées dans le Gard

Impossible d'y résister. A peine installées sur les étals, les premières fraises françaises tapent dans l’œil de tous les gourmands. Les premières gariguettes sont toujours plus chères en début de saison, 5,80 euros les 250g au lieu de trois euros à la fin du printemps. La récolte vient tout juste de démarrer. Dans le Gard, les fraises sont arrivées cette année avec une semaine d'avance. "On a eu un très beau mois de janvier et février au niveau de l'ensoleillement et grâce à ça, on est précoce cette année", explique Olivier Dumont, producteur de fraises. "Voyez, il y a encore plein de fleurs derrière, donc on espère avoir une très belle récolte", ajoute-t-il. Toutes les fraises ne sont pas encore mûres, il faut être patient et choisir les plus belles. D'ici quelques jours, d'autres variétés, comme les ciflorettes, seront prêtes, elles aussi, à être dégustées. Près de 200 tonnes de fraises seront ramassées ici jusqu'au mois de juin. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso