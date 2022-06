Les premières framboises sont là !

Dans les monts du Lyonnais, on s'est mis au régime de l'été avec un petit fruit rouge auquel personne ne résiste. À Thurins (Rhône), la récolte a commencé. Elle est faite grâce aux cueilleurs recrutés non pas pour leur gourmandise, mais pour leur délicatesse. C'est un trésor du mois de juin qu'il faut à tout prix préserver des coups de chaud. Pendant ce temps, Brigitte Buyer en fait des coulis, des sorbets et des confitures. Là-bas, la framboise on baigne dedans. Dans l'une des capitales du fruit, on se bat contre la concurrence étrangère. Seuls 13% des framboises que nous mangeons sont françaises. Pour les 70 producteurs de Thurins, elle est plus chère mais incomparable. "Ça n'a rien à voir en terme de goût, c'est un terroir", explique Benjamin Vindry. Comment repartir sans goûter à un irrésistible dessert grâce à Gérard, un pâtissier à la retraite ? Il a fait une tarte à la framboise, avec une crème pâtissière et un coulis maison. C'est un péché mignon qu'il aurait été injuste de ne pas vous offrir. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone