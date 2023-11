Les premières gelées de l’automne

Pour profiter d'un tel paysage, ce jeudi matin, il fallait se lever un petit peu plus tôt pour dégivrer son pare-brise. Pour la première fois de la saison, les températures sont négatives, moins un degré au thermomètre. Selon Tristan Vartanian, leur départ en reportage a été un peu retardé à cause du froid. Faute de grattoir, ils ont dû sortir une vieille carte pour dégivrer le pare-brise de la voiture. À Pontgibaud (Puy-de-Dôme), à 800 mètres d'altitude, il fait même moins quatre degrés. Mais le froid n'a pas empêché les commerçants d'organiser leur marché, ils y trouvent même un avantage. "C'est vrai que pour la conservation du poisson, c'est top", explique un poissonnier. Entre deux clients, le fromager n'a qu'à traverser la rue pour se réchauffer dans le café juste en face. Des gelées matinales, pas de quoi impressionner les habitants du village. Les plus courageux ont même enfilé leurs chaussures de randonnée. "Ce sont les dernières randos de l'année, on en profite", rapporte un randonneur. Ce n'est que le début, l'hiver commence seulement dans un mois. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes