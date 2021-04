Les premières images du remake de "West Side Story" par Steven Spielberg

Un claquement de doigts qui retentit entre les murs de briques et les grillages de Manhattan. En 1961, "West Side Story" secoue l'Amérique et rafle dix Oscars. Et 60 ans plus tard, le géant s'empare du film pour signer une adaptation très personnelle d'un film resté dans toutes les mémoires. Lumineuse et colorée, la réalisation de Steven Spielberg promet d'être à la hauteur d'une œuvre créée en 1957 à Broadway. Deux bandes rivales, les Jets et les Sharks, campent le décor d'une histoire d'amour à la "Roméo et Juliette". Un triomphe notamment dû aux très célèbres thèmes musicaux de Leonard Bernstein. Initialement prévu en décembre 2020, Covid oblige, la sortie du film a été repoussée à la toute fin 2021. La version de Spielberg pourrait, elle aussi, concourir aux Oscars en 2022. Si rafler à nouveau dix récompenses n'est pas garanti, l'œuvre contiendra à coup sûr tous les ingrédients de ce mythe moderne, fait pour traverser des époques.