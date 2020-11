Les premières maisons décorées pour Noël

Pour égayer le confinement, beaucoup de familles préparent d'ores et déjà Noël. Une préparation en avance, mais qui n'enlève en rien le plaisir de le faire. Place donc à l'installation des décorations de Noël. Un moment convivial que les enfants attendent avec impatience. Et cette année, il faut croire que les adultes, eux aussi, en ont besoin. Dans le Calvados, la famille de Stéphanie a sorti les caisses de décorations et il y en a pour tous les goûts. Du rouge, du bleu, du vert... chacun ses préférences. Par ailleurs, les enfants ne manquent pas d'imagination pour rendre l'intérieur festif. Mais à Noël, il n'y a pas que l'intérieur de la maison qui prend de nouvelles couleurs. Dans son jardin, Tom en a fait son occupation durant le confinement, avec l'aide de ses parents. D'ailleurs, les décorations de Noël en extérieur, c'est en faire profiter à tout le monde. Une fois l'installation terminée, dès que la nuit tombe, on constate que la magie de Noël est bel et bien arrivée.