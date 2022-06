Les premières pêches arrivent sur les étals

À Canet (Hérault), les premières pêches blanches récoltées de la saison font le bonheur des clients. "Cette année, elles sont très juteuses ou goûteuses. C'est vraiment un régal", confie une cliente. La récolte se fait dans le verger à quelques pas seulement du point de vente. Le geste ne s'improvise pas. "Il faut être délicat, parce que c'est très fragile comme fruit", explique une stagiaire. L'année dernière, il n'y avait aucun fruit à cause du gel. Cette fois, les fortes chaleurs ont fait mûrir les pêches une semaine plus tôt. Les arbres sont pleins. Un soulagement. Ces pêches blanches coûtent 3,80 euros le kilo. Un peu plus chères que les années précédentes, mais pas de quoi à décourager les clients. "Ça augmente un petit peu le budget. Mais je préfère me faire plaisir avec des bons produits plutôt que d'acheter des produits d'Espagne ou d'autre pays", confie une cliente. Bonne nouvelle pour les clients. Ici, le prix des pêches n'augmentera pas de l'été. La récolte durera jusqu'au mois d'août. TF1 | Reportage S. Boujamaa, L. Garcia