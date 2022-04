Les premières pivoines colorent la Côte d’Azur

Sur le marché aux fleurs du Cours Saleya, l'arrivée des premières pivoines françaises de la saison ne passe pas inaperçue. Celles-ci sont cultivées dans le Var. Ces grandes fleurs, qui s'ouvrent généreusement, font de l’œil aux passants, sous le charme. Les pivoines sont encore plus belles quand elles sont accompagnées. Pour composer un bouquet, on peut compter sur le savoir-faire du fleuriste. Le mariage des fleurs et des couleurs, c'est son métier. Symbole de romantisme, de prospérité, et de mariage heureux, la pivoine est une grande séductrice. Mais sa saison est courte, deux mois tout au plus. C'est donc le moment de faire plaisir. Une attention toute aussi délicate que cette autre variété, la pivoine arbustive qui pousse dans les jardins. Dans le sien, Maggie profite de la floraison de ses pivoines, un émerveillement quotidien. Ce pied de pivoine, elle l'a planté il y a 50 ans. Depuis, chaque année au printemps, il donne des dizaines de fleurs sans le moindre entretien. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard, D. Laborde