Les premières renoncules arrivent avec un peu d'avance

C'est le matin quand le soleil commence à caresser les renoncules qu'il faut les cueillir. Vers dix heures, elles s'ouvrent et on ne peut plus les ramasser. Il faut attendre le soir pour qu'elles se referment avant de les cueillir à nouveau. Pour ces fleurs délicates, c'est le début de la saison. Les renoncules vont s'épanouir en automne et en hiver. Leurs couleurs nous aident à garder le moral. Dans ses serres dominant la mer, Philippe Taschini cultive 30 000 pieds de renoncules aux couleurs extrêmement variées. Les fleurs cueillies sont tout de suite conditionnées pour être vendues au marché de gros. Dans sa boutique, Cathy Degioannini prépare des commandes. Dans un bouquet d'anniversaire, elle a glissé des renoncules. Pouvant se marier avec tout, les renoncules tiennent jusqu'à deux semaines, en changeant l'eau régulièrement. Même les petits boutons s'épanouissent doucement. De quoi égayer et colorer longtemps l'intérieur des maisons.