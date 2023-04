Les premières victimes identifiées à Marseille

Les quatre victimes sorties des décombres à Marseille (Bouches-du-Rhône) ont été identifiées. Ce sont des résidents de l'immeuble, des personnes âgées. Deux autres corps n'ont pas encore été extraits et leur identité reste à confirmer. L'enquête ouverte pour homicide involontaire avance. Les autorités explorent la piste d'une explosion qui serait due à une fuite de gaz. Deux appartements en étaient équipés. Jour et nuit, la police scientifique cherche des indices sur les lieux, dans un quartier complètement bouclé. Impossible de passer sans être accompagné par les pompiers et les forces de l'ordre. Et cet accès sous surveillance est seulement autorisé aux résidents du secteur. Autour du 17 rue de Tivoli, où a eu lieu l'explosion, c'est toute une partie du quartier qui est bouclée. Cela rassure les habitants. Deux occupants de l'immeuble sont toujours portés disparus. Les recherches continuent sur les lieux de l'accident, mais elles sont ralenties depuis ce mardi. En effet, la grue utilisée jusque-là par les pompiers ne peut pas accéder au tas de gravats qui reste à déblayer. TF1 | Reportage F. Litzler, T. Misrachi, E. Fourny