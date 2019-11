Les premiers flocons de neige sont tombés en Isère

En Isère, les températures sont presque négatives et la neige tombe déjà en ce mois de novembre. Les habitants de Besse ne sont par ailleurs pas du tout étonnés par ce temps. Pour eux, il ne reste plus qu'à s'adapter, préparer le chauffage et entamer les réserves pour l'hiver. Certains se sont assurés que les plus anciens n'ont besoin de rien. Le froid et la neige devraient encore s'installer dans la région dans les jours qui viennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.