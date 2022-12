Les premiers frimas de l’hiver

En découvrant un tout petit zéro degré, à Besse (Puy-de-Dôme), ce mercredi matin, de vieux réflexes se sont réveillés. Écharpe, gant, et bonnet sont essentiels pour affronter le froid. Selon une passante : "C’est parti pour l’hiver, gros manteau et le bonnet". Les températures de saison pointent enfin leur nez et cela réjouit les Bessards : "On ne se verrait pas avec des t-shirts à Besse quand même", "Ça fait du bien et il faut que le sol se prépare à la neige", "Là dès qu'il y aura un peu de neige on va pouvoir espérer profiter un peu de la neige et sortir dehors". Après un mois de novembre très doux., ces habitantes s’impatientaient, car qui dit froid, dit chocolat chaud. D’après cette mère de famille, cela lui permet de se retrouver avec sa fille tous les matins, pour boire un petit chocolat maison. Dans le village, Vincent est celui qui se frotte les mains. Dès que le thermomètre passe en dessous de zéro, les Auvergnats se pressent dans son épicerie pour lui acheter des plats réconfortants. "On a envie d’une Fondue auvergnate par exemple, avec du Saint-Nectaire, du Cantal après, on a des saucisses de pomme de terre aussi pour manger avec de l’aligot par exemple ", nous conseille Vincent. Le froid devrait durer au moins jusqu’à la fin de semaine et passer en dessous des minimales de saison dès vendredi. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Flament