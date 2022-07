Les premiers réservistes de la police se forment

L’accueil matinal est chaleureux, les consignes sont strictes. Les réservistes sont plongés dans le bain de la police. Une fois dans la chambre, il faut ouvrir le paquetage police. À partir de maintenant, Maya Delpierre, étudiante en droit et future réserviste de la Police nationale, portera le même uniforme que les fonctionnaires de police. Ses habits du quotidien sont rangés, elle rejoint ses 65 camarades de promotion. Et ça ne rigole pas avec la discipline. Dans un mois, elle sera officiellement réserviste de la Police nationale. D’ici là, elle va laisser de côté ses études. Il y a quelques jours encore, cette jeune étudiante révisait ses cours de droit. Dès septembre, elle et les autres réservistes seront considérés comme des policiers. Ils patrouilleront et interviendront armés. Mais avant de s’entraîner à tirer à l’arme automatique, ils devront respecter une discipline stricte. Actuellement, 700 réservistes débutent dans tout l’Hexagone leur formation de quatre semaines pour être opérationnel dès la rentrée. TF1 | Reportage R. Maillochon, L. Schöneshöfer, J.Y. Chamblay