Les premiers touristes quittent la Nouvelle-Calédonie

Ils sont tout un groupe, soulagés de pouvoir enfin rentrer en métropole. "On était bloqués depuis onze jours à Ouvéa", rapporte l'un d'eux. Ces touristes coincés dans l'archipel des Loyauté, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, ont donc été transportés par avion jusqu'à Nouméa pour un rapide transit depuis les différentes îles où ils étaient en vacances. Après une nuit de sommeil, Valérie et Richard savent qu'avec ce point aérien, ils seront bientôt chez eux. Mais la situation de crise et ce retour sur protection resteront dans leur mémoire. Leur fille, c'est Élisa. Elle va rester en Nouvelle-Calédonie pour son travail. Ils sont ainsi plusieurs dizaines à prendre la direction de l'aérodrome local, passant les barrages. Les différentes chicanes marquent le paysage de la capitale calédonienne. Avant d'être accueillis par l'armée sur le tarmac, ce samedi soir, ils embarqueront depuis l'aéroport international pour un trajet de plus de 24 heures vers Paris. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel