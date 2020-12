Les premiers vacanciers profitent de la montagne

Entre glisser et contempler, les vacanciers fans des sports d'hiver ont trouvé leur bonheur dans les montagnes. A notre micro, il y en a même qui disent que "les sommets sont majestueux et la neige est poudreuse, souple et légère". Tous sont d'accord qu'il n'y a rien de mieux que les vacances à la montagne. Sur le plateau de Besson, à 1 700 mètres d'altitude, nombreux font la retrouvaille avec le ski de fond. En effet, après des années de ski de piste, c'est assez difficile. Quoi qu'il en soit, ces vacances tant attendues et bien méritées s'entament avec un vaste programme. En effet, hormis l'appel des grands espaces, le voyage gustatif attend aussi les vacanciers. D'ailleurs, ce village peut toujours compter sur ces visiteurs fidèles avec l'envie de se faire plaisir. En cette fin d'année, l'esprit de fête se dévoile peu à peu. La montagne apporte sa douceur et sa quiétude, tant appréciées.