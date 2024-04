Les premiers vacanciers retrouvent les sommets

Un rendez-vous avec les névés, derniers vestiges d'un hiver qui n'a jamais dit son nom, ces vacancières de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ne voulaient pas le rater. Malgré le vent, randonnée sur les Hautes-Chaumes, à 1 300 mètres d'altitude : "C'est vacances, j'oublie tout". En ce début de vacances, la Route des Crêtes retrouve doucement une activité presque estivale, chaussures de marche indispensables. En avril, ne te découvre pas d'un fil, qu'importe tant qu'on peut profiter des premières terrasses. Chez les Zinglé, on travaille en famille, même le jeune Mathias met la main à la pâte. Été comme hiver, le repas des randonneurs est immuable. Après un hiver calamiteux, Michel veut rester optimiste. Et c'est bien parti, les premiers clients viennent en voisins. Anne et Laurence sont des touristes d'opportunité. Allemands, Luxembourgeois, mais aussi beaucoup de locaux, les Lorrains et les Alsaciens apprécient particulièrement ces débuts de saison précoce. Les Hautes-Chaumes ne sont pas encore surfréquentées, c'est le moment d'en profiter. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, J. Roth