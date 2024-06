Les prévisions météo ont-elles perdu le nord ?

Difficile de se faire une idée claire sur le temps qu'il fera aujourd'hui. A Lille (Nord), nous regardons sur deux applications de météo différentes. Déjà, une nuance. Sur l'écran de gauche, on nous promet une apparition de soleil ce vendredi matin. A droite, on nous prédit un temps couvert. Quelle est la réalité ? Nous avons demandé à notre correspondante sur place. "Ce matin, à Lille, il ne fait pas très beau. Le ciel est complètement voilé, recouvert de nuages blancs. Pas de ciel bleu, pas de soleil à l'horizon, le tout accompagné de cette pluie fine très désagréable", constate-t-elle. Ce qu'aucune des deux applications ne nous avait annoncé. Des discordances entre prévision et réalité qui ne vous échappent pas. Est-ce à dire que les prévisions sont de moins en moins fiables ? Non, assurent les experts, car les données météorologiques de prévision du temps s'améliorent d'année en année. Encore faut-il bien les déchiffrer. Les applications n'ont pas toutes les mêmes méthodes, et la fiabilité de certaines peut être prise avec des pincettes. La météo est une science complexe avec des subtilités qu'il est impossible de résumer avec de simples petits symboles. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Debut