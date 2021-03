Les prévisions pour la rentrée scolaire suscitent beaucoup de craintes

La carte scolaire pour la prochaine rentrée se dessine. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, nous a affirmé que tout n'est pas définitif. Pour cause, le nombre d'élèves présents au mois de septembre n'est pas encore connu. Toutefois, le département concepte que le primaire sera favorisé. C'est là que les élèves acquièrent les fondamentaux : lire, écrire et compter. Près de 2 489 postes vont donc être créés dans cette catégorie d'enseignement. Cette organisation aurait forcément des conséquences pour le secondaire, car il faut rééquilibrer le budget. Près de 1800 postes seront alors supprimés dans ce secteur. La tendance n'est pas nouvelle, puisqu'en deux ans, 2 240 postes ont été créés en primaire et 2 890 supprimés en secondaire. En 2019, le gouvernement s'était engagé à ne fermer aucune école sans l'accord du maire. En 2020, il voulait aller encore plus loin à cause de la crise sanitaire en s'engageant sur le même principe, mais en milieu rural. L'année prochaine, les choses pourraient être un petit peu différentes. Les écoles ne fermeraient toujours pas. Pour les classes, en revanche, le gouvernement se veut bien plus prudent.