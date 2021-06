Les primeurs ont aussi leurs "Meilleurs Ouvriers de France"

Sortez vos trousses : épluche-légumes, couteaux, ciseaux..., vous avez trois épreuves. Au programme de cet examen blanc : corbeille de fruits, découpe de légumes et soupe de fraises. Ces apprentis sont préparés pour assister l'examen qui aura lieu le 1er et le 2 juin prochain. Le CAP Primeur a été créé il y a tout juste quatre ans. On y apprend les rudiments d'un métier pas si facile que cela. "C'est vraiment un métier où il y a du boulot, de la connaissance, du savoir-faire", confie Enzo Cartron, candidat au CAP Primeur. Ils devront aussi apprendre à se lever tôt. La journée du primeur commence à l'aube. Dès 5h30 à Toulouse ( Haute-Garonne), Eric Fabre fait ses achats et goûte à tout : les tomates, les radis, les fraises. La base du métier, c'est choisir les produits qui feront plaisir aux clients et les surprendre. Et dans sa boutique, Eric joue avec les couleurs et suscite les envies. "C'est magnifique, on se régale avec les yeux et avec la bouche après", lance une cliente.