Les prix baissent, c'est le moment d'acheter du homard

Avec sa chair tendre et légèrement sucrée, le homard est un incontournable du terroir breton. En pleine saison de pêche, ce crustacé est la star des étals. Si durant les fêtes de fin d'année son prix avoisine les 50 euros le kilo, en été, il baisse de moitié. C'est donc le bon moment pour faire le plein de homard. Pour le préparer, rien ne vaut la simplicité : un peu de beurre, quelques minutes au four et le tour est joué. Le homard se dégustera encore à petit prix jusqu'à fin juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.