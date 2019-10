Les prix des cigarettes vont augmenter en Andorre

De nombreux Français viennent principalement en Andorre pour se ravitailler en cigarettes. Pour cause, le prix d'une cartouche coûte autour de 30 euros sur place. Cependant, la principauté d'Andorre vient d'obliger les vendeurs à augmenter leur tarif, soit cinq euros de plus en moyenne pour une cartouche. Le gouvernement andorran s'est en effet engagé à limiter les écarts de prix des cigarettes auprès de l'Union européenne. Ceci dans le but d'éviter les trafics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.