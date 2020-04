Les prix du carburant baissent fortement

Les cours du brut sont au plus bas. Aux Etats-Unis, faute de pouvoir stocker le pétrole, son prix est même passé en négatif. Un phénomène qui a des conséquences positives sur les prix du carburant à la pompe, qui sont exceptionnellement bas. Une situation qui réjouit les automobilistes et qui profite aux professionnels toujours en activité. Et avec la mise à l'arrêt de l'économie, cette baisse devrait se poursuivre durant les prochains jours.