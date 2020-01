Les prix du poisson flambent après le passage des tempêtes

Depuis les fêtes de fin d'année 2019, les tempêtes se multiplient. Cette météo capricieuse se fait donc ressentir sur les étals des marchés notamment à Lesneven (Finistère), car les arrivages sont peu nombreux. Le prix des poissons est élevé. Certains clients s'adaptent, tandis que d'autres se laissent guider par le prix. Cependant, la météo s'annonce plus clémente pour les prochains jours, l'occasion pour les pêcheurs de repartir en mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.