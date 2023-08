Les producteurs de choux, un avenir incertain

Vue d’en haut, la récolte des choix semble une mécanique parfaitement huilée, d’une efficacité redoutable. Mais au sol, Philippe Buchmann nous explique qu’il a dû redoubler d’efforts pour en arriver là. Le prix de ses engrais a augmenté et il a dû investir 80 000 euros dans un système d'irrigation indispensable avec la crise climatique. Comme 90% des producteurs alsaciens, il a accepté de nouvelles contraintes pour entrer dans l’IGP Choucroute d’Alsace. Problème : les choucroutiers lui proposent cette année 120 euros par tonne de choux, alors qu’il en demandait 128. Sébastien Muller est choucroutier. Il préside l’association pour la valorisation de la choucroute d’Alsace. Selon lui, la filière doit être solidaire avec les producteurs et réévaluer le prix d’achat chaque année. Dans cette coopérative de Duttlenheim (Bas-Rhin), près de Strasbourg, le tarif augmentera de 5% à l’automne, lorsque la choucroute fraîche arrivera dans les rayons. C’est aussi pour faire face à la concurrence allemande et polonaise que l’IGP oblige les choucroutiers à utiliser du chou français. Depuis sa création, il y a cinq ans, les ventes de choucroutes IGP continuent d’augmenter. TF1 | Reportage E. Vinzent, L. Claudepierre