Les producteurs de cidre à la conquête d'un nouveau public

Brut ou doux, le cidre est la boisson incontournable des crêperies et l'un des joyaux de la gastronomie bretonne. Pour élargir leur clientèle, les producteurs cherchent depuis ces dernières années de nouvelles formules pour rendre cette boisson moins amère et plus fruitée. Un travail d'innovation nécessaire car les ventes stagnaient. Pour ce faire, ils partent à la recherche d'autres variétés de pommes.