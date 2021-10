Les producteurs de rocamadour vent debout contre le Nutri-Score

Avec passion, il reproduit les mêmes gestes chaque matin depuis quinze ans. Mais jamais il n'avait reçu une si mauvaise note. A cause de son taux de sel et de graisse, le rocamadour a été classé D au Nutri-Score, soit moins bien que certains sodas. "C'est quand même un produit ancestral et par rapport aux produits qui sont très transformés, on ne comprend pas trop", s'indigne Eric Chauffeton, fromager. Encore facultatif, la Commission européenne veut rendre l'étiquetage obligatoire en 2022. Une aberration pour Eric, surtout que la recette ne peut pas être modifiée. Alliée aux producteurs d'autres fromages comme le roquefort ou le cantal, la filière demande le retrait du Nutri-Score pour les AOP. Autour du village de Rocamadour, les habitants les soutiennent. Ce n'est pas une lettre qui va changer les habitudes. Les agriculteurs craignent une baisse des ventes à l'échelle du pays. La loi prévoit notamment d'interdire les produits mal notés dans les cantines scolaires. Première victoire pour les producteurs, le ministre de l'Agriculture se dit prêt à revoir les critères de notation.